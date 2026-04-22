Koblenz - Der Weg zum Abschluss war für vertriebsorientierte Unternehmen aller Branchen gefühlt selten steiniger als dieser Tage. Noch frustrierender als direkte Absagen ist nur das "Ghosting", wenn nach dem aufwändigen Beratungsgespräch Stille einkehrt. Was lässt sich dagegen ausrichten? Irgendwo im Frühjahr 2026: Beim Beratungsgespräch gab es schnell den erhofften Draht zwischen Berater und Kunde in spe. Die Chemie stimmte, auch das Angebot überzeugte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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