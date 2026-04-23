Google Gemini Enterprise steigert die Produktivität im Vertrieb und in der Produktentwicklung bei NetApp

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute eine strategische Weiterentwicklung seiner Partnerschaft mit Google Cloud bekannt, die es Unternehmen ermöglicht, KI-Innovationen auf Basis ihrer eigenen, auf der NetApp-Datenplattform gespeicherten Daten voranzutreiben. Nachdem NetApp die Produktivitäts- und Innovationsvorteile erkannt hat, die Kunden durch die Integration von Gemini Enterprise mit ihren Daten in Google Cloud NetApp Volumes erfahren haben, hat das Unternehmen Gemini Enterprise eingeführt, um die Produktivität in der internen Produktentwicklung und im Vertrieb zu steigern.

Mit der Einführung der KI-Technologien von Google Cloud baut NetApp seine Führungsrolle bei KI-Innovationen für Unternehmen weiter aus und ermöglicht nicht nur KI-Workloads, sondern agiert selbst als KI-Anwender. NetApp-Kunden werden von den KI-gestützten Produktivitäts- und Innovationsgewinnen profitieren.

"KI ist für den Unternehmenserfolg unerlässlich, und NetApp ist entschlossen, mit gutem Beispiel voranzugehen", sagte César Cernuda, Präsident bei NetApp. "Die Einführung von Gemini Enterprise zur Beschleunigung interner Vertriebs- und Entwicklungsabläufe baut auf unserer Führungsrolle bei der Förderung von KI-Innovationen für Unternehmen auf. Kunden können sich auf unser Fachwissen und unsere Erfahrung verlassen, wenn sie KI einführen oder entwickeln, um ihre eigenen Ziele zu erreichen."

NetApp hat gemeinsam mit Google Cloud an NetApp Volumes gearbeitet, einem vollständig verwalteten, einheitlichen, cloudbasierten Datenspeicherdienst von Google Cloud, der fortschrittliche Datenverwaltungsfunktionen und hochskalierbare Leistung bietet. Laufende Innovationen wie der NetApp Volumes-Datenkonnektor mit Gemini Enterprise ermöglichen es Kunden, agentenbasierte KI-Funktionen in ihre Anwendungen zu integrieren und diese direkt und sicher mit unternehmensinternen Daten auf NetApp Volumes zu versorgen, wodurch sie Speicherkosten und administrative Komplexität einsparen. Durch diese Zusammenarbeit konnte NetApp die Produktivitäts- und Innovationsvorteile dieser Kombination aus erster Hand erleben.

Aufgrund dieser Erfahrung hat NetApp nun Gemini Enterprise intern eingeführt und ist damit selbst Kunde derselben KI-Funktionen, die das Unternehmen gemeinsam mit Google Cloud auf den Markt bringt.

"Unsere fortlaufende Zusammenarbeit mit Google Cloud beschleunigt die Art und Weise, wie Unternehmen KI mit vertrauenswürdigen Daten auf Unternehmensniveau einsetzen", sagte Pravjit Tiwana, Senior Vice President und General Manager für Cloud Storage and Services bei NetApp. "Mit Google Cloud NetApp Volumes können Kunden ihre Daten auf der NetApp-Datenplattform in Gemini Enterprise einbinden und dabei die Sicherheit und Kontrolle beibehalten, für die ONTAP bekannt ist. Da wir gesehen haben, welche Auswirkungen diese leistungsstarke Kombination auf die datengestützte Entscheidungsfindung und die Produktivität in großem Maßstab für Kunden hatte, war die Einführung von Gemini Enterprise in unseren eigenen Teams ein logischer nächster Schritt."

Gemini Enterprise hilft den Produktteams von NetApp dabei, Entwicklungszyklen durch KI-gestützte Erkenntnisse zu beschleunigen, und ermöglicht es den Vertriebsteams von NetApp, KI zu nutzen, um Kunden schneller hochrelevante Lösungen bereitzustellen. Diese Teams entwickeln intelligente Agenten, die Kunden schneller mit den richtigen Lösungen zusammenbringen und das Onboarding optimieren wodurch die Zeit bis zum ersten Umsatz um schätzungsweise einen Monat verkürzt wird.

Neben Gemini Enterprise nutzt NetApp Google Security Operations für verbesserte Cybersicherheit und Bedrohungsmanagement. Durch den Einsatz der fortschrittlichen KI-gesteuerten Automatisierung der Plattform kann NetApp die proaktive Bedrohungsprävention erheblich verbessern und Analysten von sich wiederholenden Aufgaben entlasten. Dies wird dazu beitragen, die Identifizierung und Eindämmung von Sicherheitsverletzungen zu beschleunigen und die Wahrscheinlichkeit sowie die Auswirkungen einer größeren Datenpanne zu minimieren.

"Gemini Enterprise ermöglicht greifbare Geschäftsergebnisse und verändert die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend", sagte Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem, Google Cloud. "NetApp ist ein Paradebeispiel für einen Partner, der als KI-Praktiker agiert. Durch die interne Einführung von Gemini Enterprise beweisen sie, wie agentische KI die Produktentwicklung und den Vertrieb grundlegend verändern kann, und helfen gleichzeitig unseren gemeinsamen Kunden, dasselbe mit ihren eigenen Daten zu tun."

Diese Einführung festigt die Position von NetApp als führendes Unternehmen im Bereich KI, die auf Daten in Unternehmensqualität und verantwortungsbewusster Innovation basiert. Mit einem umfassenden Portfolio an Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Unternehmen zu modernisieren, zu sichern, zu transformieren und mit Zuversicht innovativ zu gestalten, unterstützt NetApp Kunden beim Aufbau einer intelligenten Dateninfrastruktur. Die erweiterte Zusammenarbeit mit Google Cloud trägt dazu bei, das Engagement von NetApp für die Weiterentwicklung der KI-Technologie und die Gestaltung der Zukunft der KI in Unternehmen auszubauen.

Um zu erfahren, wie sich die Erfahrung von NetApp bei der Implementierung, dem Aufbau und der Nutzung von KI in Funktionen umsetzt, die Unternehmen dabei helfen, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Daten zu ziehen, besuchen Sie: https://www.netapp.com/artificial-intelligence/

Weitere Ressourcen

NetApp revolutioniert die Unternehmens-Cloud mit Google Cloud

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Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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