Künstliche Intelligenz frisst Chips, Kernfusion verschlingt Hitze, und die Halbleiterindustrie kämpft mit physikalischen Grenzen. Alle drei Zukunftsfelder haben eines gemeinsam: Sie brauchen Wolfram. Das härteste Metall der Welt kühlt KI-Rechenzentren, verkabelt Nanometer-Chips und hält Fusionsreaktoren stand. Doch China kontrolliert etwa 83 % des Angebots und drosselt die Ausfuhren. Genau hier öffnet sich ein Fenster für westliche Produzenten. Das Metall lasse sich praktisch nicht ersetzen, warnen Branchenkenner. Almonty Industries hat die Weichen gestellt und fährt in Südkorea die größte Wolframmine außerhalb Chinas hoch. Damit wird ein Rückgrat der westlichen Versorgung aufgebaut.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de