© Foto: Dall-ETesla übertrifft die Gewinn-Erwartungen, patzt aber beim Umsatz. Zudem schockt Elon Musk die Anleger mit massiv höheren Ausgaben. Zunächst schnellte die Aktie in die Höhe, dann kippte die StimmungTesla hat geliefert - und die Anleger trotzdem verschreckt. Der Elektroautobauer übertraf im ersten Quartal mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 41 Cent die Erwartungen von 37 Cent. Beim Umsatz verfehlte Tesla mit 22,39 Milliarden US-Dollar jedoch die Prognose von 22,64 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Nettogewinn von 409 Millionen US-Dollar beziehungsweise 12 Cent pro Aktie auf 477 Millionen US-Dollar beziehungsweise 13 Cent pro Aktie. Die erste Reaktion war …Den vollständigen Artikel lesen
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