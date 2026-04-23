Gold konsolidiert bei $4.700 - doch dieser Entwickler trifft 9,9 g/t Gold über 7,0 Meter

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Gold hat sein Hoch nicht gesehen. Es setzt neu an. Nach dem Anstieg in Richtung $5.000+ konsolidiert das Metall nun bei rund $4.700 pro Unze - und historisch ist genau das die Phase, in der das meiste Geld verdient wird.
Dieser Artikel wird im Auftrag von Fortune Bay Corp. (WKN: A2ANHN) veröffentlicht.
Willkommen zurück, liebe Leser!
laufen Sie nicht dem Ausbruch hinterher.
Kaufen Sie nicht am Hoch.
Sondern erkennen Sie, was sich noch nicht bewegt hat.
Denn wenn Gold pausiert, verlässt Kapital den Sektor nicht.
Es rotiert.
Von:
- überlaufenen Large Caps
- bereits stark gelaufenen Werten
Hin zu:
unter dem Radar liegenden Entwicklungs- und Explorationsstories mit echtem Hebel.
Und genau jetzt entsteht eine dieser Chancen.
Fortune Bay.
Denn während sich der Goldpreis abkühlt, wird das Projekt selbst heiß.
9,9 g/t Gold über 7,0 Meter - Und das genau dort, wo es zählt
Fortune Bay hat neue Bohrergebnisse aus dem Goldfields-Projekt in Saskatchewan veröffentlicht.
Und das waren keine Standard-Bohrungen.
Es waren Step-Out-Bohrungen - gezielt darauf ausgelegt, über die bekannte Ressource hinaus zu testen.
Die Ergebnisse:
- 3,70 g/t Gold über 21,0 Meter
- inklusive 9,89 g/t über 7,0 Meter
Jetzt kommt der entscheidende Punkt:
Diese Bohrung liegt etwa 140 Meter außerhalb der aktuellen Tagebau-Ressource
Und stellt einen 135-Meter-Step-Out dar - der größte, der bisher im Box-Vorkommen gebohrt wurde
Quelle:
Das ist kein Infill.
Das ist echte Expansion.
Der Markt unterschätzt, was hier passiert
Die meisten Investoren sehen Fortune Bay aktuell als:
"Soliden Goldentwickler"
Das stimmt.
Aber es greift zu kurz.
Denn was hier gerade passiert, deutet auf etwas Größeres hin:
Die Lagerstätte wächst. Und sie wächst in die richtige Richtung.
Wenn Step-Out-Bohrungen solche Treffer liefern, bedeutet das:
- Das geologische Modell funktioniert
- Das System hat Skalierungspotenzial
- Die aktuelle Ressource ist möglicherweise nur ein Teil der Story
Und genau dann beginnen Märkte, neu zu bewerten.
Das System ist weit offen
Die neuen Ergebnisse bestätigen mehrere entscheidende Punkte:
- Die Mineralisierung setzt sich in die Tiefe fort
- Das Box-System ist nach unten hin offen
- Strukturelle Zonen kontrollieren höhere Goldgehalte
- Quarzadern und Geometrie stimmen mit früheren hochgradigen Treffern überein
Genau das will man sehen.
Denn es zeigt:
Kontinuität. Größe. Wiederholbarkeit.
Und vor allem:
Es bedeutet, dass weitere Bohrungen zusätzliche Unzen liefern können.
Warum Step-Out-Bohrungen alles verändern
Hier machen viele Anleger einen Fehler.
Nicht jedes Bohrergebnis ist gleich.
Infill-Bohrungen:
- bestätigen bestehende Ressourcen
- erhöhen die Sicherheit
- haben begrenzten Einfluss auf die Bewertung
Step-Out-Bohrungen:
- erweitern das System
- schaffen neue Volumen
- verlängern die Lebensdauer der Mine
- verändern die Wirtschaftlichkeit
Und wenn Step-Outs hochgradig sind?
Dann beginnt die Bewegung.
Gold bei $4.700 - Das ist die perfekte Phase
Das aktuelle Goldpreisumfeld ist kein Risiko.
Es ist eine Chance.
Denn wir befinden uns in einer Phase, in der:
- der erste große Anstieg bereits erfolgt ist
- der Markt Gewinne verdaut
- sich das Sentiment neu ordnet
Und historisch ist genau das der Moment, in dem:
Kapital beginnt, sich für die nächste Bewegung zu positionieren.
Vor allem in Unternehmen mit:
- Hebel auf den Goldpreis
- Wachstumspotenzial
- klaren Katalysatoren
Fortune Bay erfüllt alle drei Kriterien.
Goldfields: Stark - und jetzt im Wachstum
Schon vor diesen Ergebnissen war Goldfields überzeugend:
- rund 1 Million Unzen Ressource
- Großteil in der Kategorie "Indicated"
- starke PEA-Wirtschaftlichkeit
- klarer Weg zur PFS
Jetzt kommt hinzu:
- Potenzial zur Ressourcenerweiterung
- hochgradige Erweiterungen in der Tiefe
- neue bestätigte Zielzonen
So entwickelt sich ein Projekt von:
"Solide"
Zu:
einer Wachstumsstory, die der Markt nicht ignorieren kann.
Weitere Ergebnisse stehen bevor
Diese Resultate sind nur der Anfang.
Das Unternehmen hat ein Winterbohrprogramm mit 15 Bohrungen (~3.700 Meter) abgeschlossen, mit Fokus auf:
- Box (Expansion)
- Golden Pond (Ergebnisse ausstehend)
- Frontier (Ergebnisse ausstehend)
Das bedeutet:
Weitere Ergebnisse kommen.
Und genau das ist entscheidend.
Denn kontinuierlicher Newsflow baut Momentum auf.
Warum das jetzt zählt
Ein Blick auf das große Bild:
- Gold bleibt nahe Allzeithoch
- geopolitische Risiken sind hoch
- Kapital fließt in Sachwerte
- Investoren suchen Hebel
Und vor allem:
Der Markt hat Entwicklungsprojekte noch nicht vollständig neu bewertet.
Dieses Fenster bleibt nicht lange offen.
Das Setup
Fortune Bay bietet aktuell:
- Exposure zu hohen Goldpreisen
- ein definiertes Entwicklungsprojekt
- starke Wirtschaftlichkeit
- laufende Bohrprogramme mit Wachstumspotenzial
- hochgradige Treffer außerhalb der bestehenden Ressource
- weitere Ergebnisse in der Pipeline
Diese Kombination ist selten.
Schlusswort
Gold fällt nicht.
Es konsolidiert.
Und Konsolidierungsphasen beenden keine Bullenmärkte - sie bereiten die nächste Bewegung vor.
Die entscheidende Frage ist:
Welche Unternehmen haben sich noch nicht bewegt, zeigen aber bereits Dynamik?
Fortune Bay hat geliefert:
- hochgradiges Gold
- in einer Step-Out-Bohrung
- außerhalb der aktuellen Ressource
- mit offenem System
Das ist kein Hintergrundrauschen.
Das ist der Beginn einer größeren Story.
Und der Markt fängt gerade erst an, das zu verstehen.
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BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de
EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm
Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca
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