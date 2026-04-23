Gold konsolidiert bei $4.700 - doch dieser Entwickler trifft 9,9 g/t Gold über 7,0 Meter

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Gold hat sein Hoch nicht gesehen. Es setzt neu an. Nach dem Anstieg in Richtung $5.000+ konsolidiert das Metall nun bei rund $4.700 pro Unze - und historisch ist genau das die Phase, in der das meiste Geld verdient wird.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Fortune Bay Corp. (WKN: A2ANHN) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser!

laufen Sie nicht dem Ausbruch hinterher.

Kaufen Sie nicht am Hoch.

Sondern erkennen Sie, was sich noch nicht bewegt hat.

Denn wenn Gold pausiert, verlässt Kapital den Sektor nicht.

Es rotiert.

Von:

überlaufenen Large Caps

bereits stark gelaufenen Werten

Hin zu:

unter dem Radar liegenden Entwicklungs- und Explorationsstories mit echtem Hebel.

Und genau jetzt entsteht eine dieser Chancen.

Fortune Bay.

Denn während sich der Goldpreis abkühlt, wird das Projekt selbst heiß.

9,9 g/t Gold über 7,0 Meter - Und das genau dort, wo es zählt

Fortune Bay hat neue Bohrergebnisse aus dem Goldfields-Projekt in Saskatchewan veröffentlicht.

Und das waren keine Standard-Bohrungen.

Es waren Step-Out-Bohrungen - gezielt darauf ausgelegt, über die bekannte Ressource hinaus zu testen.

Die Ergebnisse:

3,70 g/t Gold über 21,0 Meter

inklusive 9,89 g/t über 7,0 Meter

Jetzt kommt der entscheidende Punkt:

Diese Bohrung liegt etwa 140 Meter außerhalb der aktuellen Tagebau-Ressource

Und stellt einen 135-Meter-Step-Out dar - der größte, der bisher im Box-Vorkommen gebohrt wurde

Quelle:

Das ist kein Infill.

Das ist echte Expansion.

Der Markt unterschätzt, was hier passiert

Die meisten Investoren sehen Fortune Bay aktuell als:

"Soliden Goldentwickler"

Das stimmt.

Aber es greift zu kurz.

Denn was hier gerade passiert, deutet auf etwas Größeres hin:

Die Lagerstätte wächst. Und sie wächst in die richtige Richtung.

Wenn Step-Out-Bohrungen solche Treffer liefern, bedeutet das:

Das geologische Modell funktioniert

Das System hat Skalierungspotenzial

Die aktuelle Ressource ist möglicherweise nur ein Teil der Story

Und genau dann beginnen Märkte, neu zu bewerten.

Das System ist weit offen

Die neuen Ergebnisse bestätigen mehrere entscheidende Punkte:

Die Mineralisierung setzt sich in die Tiefe fort

Das Box-System ist nach unten hin offen

Strukturelle Zonen kontrollieren höhere Goldgehalte

Quarzadern und Geometrie stimmen mit früheren hochgradigen Treffern überein

Genau das will man sehen.

Denn es zeigt:

Kontinuität. Größe. Wiederholbarkeit.

Und vor allem:

Es bedeutet, dass weitere Bohrungen zusätzliche Unzen liefern können.

Warum Step-Out-Bohrungen alles verändern

Hier machen viele Anleger einen Fehler.

Nicht jedes Bohrergebnis ist gleich.

Infill-Bohrungen:

bestätigen bestehende Ressourcen

erhöhen die Sicherheit

haben begrenzten Einfluss auf die Bewertung

Step-Out-Bohrungen:

erweitern das System

schaffen neue Volumen

verlängern die Lebensdauer der Mine

verändern die Wirtschaftlichkeit

Und wenn Step-Outs hochgradig sind?

Dann beginnt die Bewegung.

Gold bei $4.700 - Das ist die perfekte Phase

Das aktuelle Goldpreisumfeld ist kein Risiko.

Es ist eine Chance.

Denn wir befinden uns in einer Phase, in der:

der erste große Anstieg bereits erfolgt ist

der Markt Gewinne verdaut

sich das Sentiment neu ordnet

Und historisch ist genau das der Moment, in dem:

Kapital beginnt, sich für die nächste Bewegung zu positionieren.

Vor allem in Unternehmen mit:

Hebel auf den Goldpreis

Wachstumspotenzial

klaren Katalysatoren

Fortune Bay erfüllt alle drei Kriterien.

Goldfields: Stark - und jetzt im Wachstum

Schon vor diesen Ergebnissen war Goldfields überzeugend:

rund 1 Million Unzen Ressource

Großteil in der Kategorie "Indicated"

starke PEA-Wirtschaftlichkeit

klarer Weg zur PFS

Jetzt kommt hinzu:

Potenzial zur Ressourcenerweiterung

hochgradige Erweiterungen in der Tiefe

neue bestätigte Zielzonen

So entwickelt sich ein Projekt von:

"Solide"

Zu:

einer Wachstumsstory, die der Markt nicht ignorieren kann.

Weitere Ergebnisse stehen bevor

Diese Resultate sind nur der Anfang.

Das Unternehmen hat ein Winterbohrprogramm mit 15 Bohrungen (~3.700 Meter) abgeschlossen, mit Fokus auf:

Box (Expansion)

Golden Pond (Ergebnisse ausstehend)

Frontier (Ergebnisse ausstehend)

Das bedeutet:

Weitere Ergebnisse kommen.

Und genau das ist entscheidend.

Denn kontinuierlicher Newsflow baut Momentum auf.

Warum das jetzt zählt

Ein Blick auf das große Bild:

Gold bleibt nahe Allzeithoch

geopolitische Risiken sind hoch

Kapital fließt in Sachwerte

Investoren suchen Hebel

Und vor allem:

Der Markt hat Entwicklungsprojekte noch nicht vollständig neu bewertet.

Dieses Fenster bleibt nicht lange offen.

Das Setup

Fortune Bay bietet aktuell:

Exposure zu hohen Goldpreisen

ein definiertes Entwicklungsprojekt

starke Wirtschaftlichkeit

laufende Bohrprogramme mit Wachstumspotenzial

hochgradige Treffer außerhalb der bestehenden Ressource

weitere Ergebnisse in der Pipeline

Diese Kombination ist selten.

Schlusswort

Gold fällt nicht.

Es konsolidiert.

Und Konsolidierungsphasen beenden keine Bullenmärkte - sie bereiten die nächste Bewegung vor.

Die entscheidende Frage ist:

Welche Unternehmen haben sich noch nicht bewegt, zeigen aber bereits Dynamik?

Fortune Bay hat geliefert:

hochgradiges Gold

in einer Step-Out-Bohrung

außerhalb der aktuellen Ressource

mit offenem System

Das ist kein Hintergrundrauschen.

Das ist der Beginn einer größeren Story.

Und der Markt fängt gerade erst an, das zu verstehen.

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