Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia Baloise hat erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Mittel aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der allfälligen Refinanzierung ausstehender Instrumente.
Es handelt sich um die erste Emission von vorrangigen Anleihen der neu gebildeten Helvetia Baloise Gruppe nach dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise. Sie stiess bei einer breiten Basis von Investoren auf grosse Nachfrage.
Die Transaktion umfasste drei Tranchen:
• CHF 150 Mio. mit einer Laufzeit bis 2028 und einem Coupon von 0.625%
• CHF 175 Mio. mit einer Laufzeit bis 2032 und einem Coupon von 1.125%
• CHF 225 Mio. mit einer Laufzeit bis 2036 und einem Coupon von 1.50%
«Diese erfolgreiche Transaktion ist die erste Kapitalmarktemission der neuen Helvetia Baloise Gruppe und zeigt das grosse Vertrauen der Investoren in unser zusammengeschlossenes Unternehmen», erklärte Matthias Henny, Group Chief Financial Officer von Helvetia Baloise. «Die positive Resonanz bestätigt, dass der Markt die strategische Logik der Fusion, die stärkere Diversifikation unserer Ertragsbasis und unser solides Finanzprofil anerkennt.»
Die Transaktion wurde von Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank sowie der UBS als Joint Lead Managers begleitet.
Über Helvetia Baloise
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Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2313490
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2313490 23.04.2026 CET/CEST