Die Gestalt des Sisyphus aus der griechischen Mythologie gilt als Sinnbild für vergebliche Mühe und ewige Wiederholung. Der listige König von Korinth, der die Götter wiederholt getäuscht hatte, musste in der Unterwelt zur Strafe einen schweren Felsblock einen Berg hinaufrollen - nur damit dieser kurz vor dem Gipfel immer wieder zurück ins Tal stürzt. Auch für den Industriesektor in der Schweiz scheint die Mühsal stets von Neuem zu beginnen. Seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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