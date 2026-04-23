LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom von 11,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Für die Probleme der Franzosen gebe es keine einfache Lösung, schrieb Vlad Sergievskii am Mittwochnachmittag. Eine Kapitalerhöhung um rund eine Milliarde Euro könnte kurzfristig für Entlastung sorgen, langfristig bräuchte es aber noch höhere Mittel./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0010220475
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:00 / GMT
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