Zug - Galderma ist schwungvoll ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Den Gruppen-Umsatz erhöhte die Hautpflege-Spezialistin im ersten Quartal prozentual zweistellig. Dabei sei das Wachstum breit über alle Sparten und Regionen abgestützt gewesen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Zwischen Januar und März setzte Galderma knapp 1,5 Milliarden US-Dollar um und damit 30,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu konstanten Wechselkursen waren es 25,5 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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