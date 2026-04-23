Mit einem Großauftrag der Bundeswehr über 300 Millionen Euro betritt Rheinmetall den Zukunftsmarkt autonomer Waffensysteme. Die neue Kamikaze-Drohne FV-014 könnte sich als Türöffner für ein milliardenschweres Geschäft erweisen. Deutschlands größter Rüstungskonzern setzt den nächsten strategischen Schritt: Rheinmetall wird die Bundeswehr künftig mit sogenannter "Loitering Munition" ausstatten - Drohnen, die über einem Zielgebiet kreisen und sich im entscheidenden Moment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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