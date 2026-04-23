Tesla hat zuletzt gemischte Quartalszahlen vorgelegt. Der Markt reagierte entsprechend zurückhaltend.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|322,95
|323,20
|10:16
|322,85
|323,00
|10:16
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:11
|Tesla überrascht mit Gewinn - doch steigende Investitionen drücken die Aktie
|Obwohl Tesla mit einem starken Gewinn überrascht, bleibt die Stimmung an der Börse wegen steigender Ausgaben und wachsender Konkurrenz getrübt. Der Elektroautobauer Tesla hat im ersten Quartal die Erwartungen...
► Artikel lesen
|09:53
|Tesla Q1 earnings beat expectations, revenues fall short
|09:50
|E-Autobauer: Musks teuerste Wette: Tesla pumpt 25 Mrd. Dollar in Roboter-Zukunft
|09:46
|Tesla erwartet baldige EU-Zulassung für fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem
|09:46
|Tesla in Q1 2026 mit 22,4 Milliarden Dollar Umsatz und 477 Millionen Dollar Gewinn
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|TESLA INC
|323,05
|-2,46 %