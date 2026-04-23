Zürich - Die Vontobel-Gruppe hat im ersten Quartal weitere Kundengelder angezogen. Dabei kann die Vermögensverwaltungsbank auch im zuletzt rückläufigen Geschäft mit den institutionellen Kunden wieder einen kleinen Zufluss vermelden. Die verwalteten Vermögen entwickelten sich allerdings leicht rückläufig. Insgesamt flossen der Zürcher Privatbank im Startquartal 2026 Netto-Neugelder in Höhe von 1,7 Milliarden Franken zu, wie Vontobel am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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