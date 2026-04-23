Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG



23.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Update Empfehlung: KAUFEN Kursziel: EUR 4.3 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Sarah Hellemann

NanoRepro erhöht seinen Anteil an Deutsche Kosmetikwerke AG



Gestern gab NanoRepro neben dem vorläufigen Gesamtjahresumsatz auch eine Erhöhung der direkten Beteiligung an DKW bekannt. Im Detail:



Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Aufbau einer starken Multi-Brand-Plattform. NanoRepro hat seinen direkten Aktienanteil an DKW von 11,01% auf 22,7% der Stimmrechte erhöht. Indirekt hält sie über ihre Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG weitere 21,03% der DKW-Stimmrechte. Mit der Aufstockung der Beteiligung hält NanoRepro nun 43,7% an DKW. Dies ist aus unserer Sicht eine erfreuliche Entwicklung. Sie stärkt die Bindung der auf Hautpflege für sportlich Aktive spezialisierten Marke newkee an Nano Repro. Für newkee wird bis zum GJ28e ein CAGR von 12,2% (eNuW) prognostiziert. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte die Beteiligung auf eine Mehrheitsbeteiligung aufgestockt werden, um eine noch engere Zusammenarbeit zu ermöglichen.



Zusätzlich wurden die vorläufigen Umsatzzahlen für das GJ25 veröffentlicht:



Schnelltestsets und Premium-Nährstoffelixiere lagen mit € 4,3 Mio. (eNuW: € 4,7 Mio.) um 3,1 % yoy und unter den Erwartungen. Premium-Nährstoffelixiere machten € 0,5 Mio. aus (eNuW: € 0,5 Mio.). Dies bedeutet einen Rückgang von 23 % yoy, wie im Vorfeld des Rebrandings in Phlas und des Übergangs hyped about science erwartet. Die Schnelltests haben sich gegenüber einer vorübergehenden Nachfrageschwäche in Deutschland und Österreich als resilient erwiesen und blieben in etwa auf Vorjahresniveau mit € 3,8 Mio. (eNuW: € 4,3 Mio.).



Hautpflegeprodukte für Kinder und Erwachsene unter PAEDIPROTECT erzielten einen Umsatz von € 11,7 Mio. (eNuW: € 11,7 Mio.). Dank der starken Positionierung und des bekannten Namens stieg der Umsatz um 1,7% yoy, trotz der Schwäche bei den Einzelhandelsumsätze im H2. Die Paedi Protect AG wird erstmals im Geschäftsbericht des GJ25 konsolidiert werden.



Nicht-konsolidierte Umsätze aus Beteiligungen: DKW/newkee steigerte den Umsatz mit Hautpflegeprodukten für Sportler und Outdoor-Enthusiasten um 37% yoy auf € 2,6 Mio. (eNuW: € 2,5 Mio.). Dies verdeutlicht die hohe Attraktivität der authentischen Gründungsgeschichte der Marke mit Angelique Kerber und Manuel Neuer, die Vorteile der speziell auf sportspezifische dermatologische Herausforderungen abgestimmten Produktformeln, das klare, moderne und geschlechtsneutrale Markendesign sowie die wettbewerbsfähige Preisgestaltung. Die hyped about science lieferte erste Umsätze und damit ein positives Signal. Da sich das Unternehmen noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und genaue Zahlen nicht veröffentlicht wurden, gehen wir davon aus, dass diese eher gering ausfielen.



Der konsolidierte vorläufige Gesamtumsatz von 16 Mio. € übertrifft die GJ25-Prognose von € 13-15 Mio. Wir sehen dies als solide Basis für die zukünftige Entwicklung. Der strategische Fokus wurde geschärft und weitere Wachstumsinitiativen wurden vorbereitet. Im GJ26e erwarten wir weiterhin einen Umsatz von € 17,6 Mio. (eNuW) und ein EBITDA von € -0,1 Mio. (eNuW). Im Juni 2026 sollten neue Prognosewerte veröffentlicht werden. Die Erhöhung der Beteiligung an DKW/newkee ist für uns eine positive Entwicklung. KAUFEN mit einem Kursziel von € 4,3.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: nanorepro-ag-2026-04-23-update-de-f2e0b

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