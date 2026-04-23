Binero Group AB: Binero Group AB Q1 Trading Update

Binero presenterar nu sin första Trading Update, med ambitionen att stärka och strukturera kommunikationen till marknaden och investerare. Rapporten omfattar bland annat finansiella resultat för första kvartalet 2026 som visar en fortsatt positiv utveckling jämfört med tidigare år och rullande 12 månader.

Finansiell sammanställning Q1

Koncernrapport över Q1 (Management accounts)

MSEK 2026 Q1 2025 Q1 LTM 2025 FY Omsättning 135,1 101,2 513,5 479,5 Bruttovinst 58,7 34,6 215,6 191,44 Bruttomarginal 43 % 34 % 42 % 40 % EBITDA 5,9 3,4 26,2 23,6 EBITDA i procent av omsättning 4 % 3 % 5 % 5 % Justerad EBITA 1,1 0,7 8,0 7,6 Transaktions-, omstrukturerings- och extraordinära kostnader -3,0 -3,3 -47,1 -47,3 Tillgänglig likviditet 49,5 65,6 49,5 84,7

Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida - finansiella rapporter.

VD har ordet

Binero presenterar nu sin första Trading Update, med ambitionen att stärka och strukturera kommunikationen till marknaden och investerare. Rapporten omfattar bland annat finansiella resultat för första kvartalet 2026 som visar en fortsatt positiv utveckling jämfört med tidigare år och rullande 12 månader, men, vi vill och vi kan mer!

Strategisk bakgrund och tillväxt

Den lägre tillväxttakten beror dels på rådande makroekonomiska och geopolitiska omvärldsfaktorer, dels på ett medvetet strategiskt skifte. Under de senaste åren har vi valt att fokusera på att utveckla bolaget till en mer skalbar, kapitaleffektiv och tydligt differentierad verksamhet. Särskilt prioriteras återkommande intäkter, förbättrad lönsamhet och långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

Utveckling av återkommande intäkter

Utvecklingen av återkommande intäkter (ARR) utgör en central del i strategin. Under kvartalet har ARR per affärsområde stabiliserats och successivt förbättrats. Denna förbättring har drivits av en ökad andel standardiserade molntjänster, förbättrad kundmix samt en högre grad av merförsäljning till befintliga kunder. Sammantaget leder detta till ökad förutsägbarhet och en förbättrad marginalprofil på lång sikt.

Lönsamhet och kapitaleffektivitet

Lönsamheten har fortsatt att utvecklas positivt. EBITDA på rullande 12 månader har förbättrats jämfört med tidigare perioder, vilket främst beror på högre bruttomarginaler, strikt kostnadskontroll och realiserade synergier från genomförda strukturåtgärder.

Strategiska och värdeskapande transaktioner

Det första kvartalet har kännetecknats av flera strategiskt viktiga och värdeskapande transaktioner. Binero har slutfört förvärvet av Hibox Systems OY, ingått aktieöverlåtelseavtal (SPA) med Serit Nidaros (Nettpro AS), samt förvärvat den fastighet där vårt datacenter varit beläget sedan 2018. Dessa åtgärder stärker Bineros kontroll över kritisk infrastruktur, minskar långsiktiga kostnadsrisker och ökar möjligheten till fortsatt utveckling av datacenterfastigheten till följd av bland annat AI. Att växa genom förvärv, tar dock tid och fokus från organisationen varför Binero resterande del av året har för avsikt att stoppa de extraordinära kostnaderna.

Kapitalmarknadens utveckling och investerarengagemang

Binero har noterat ett ökat intresse på kapitalmarknaden. Företrädesemissionen som släpptes i kvartal 4 tecknades till 94,5 %, och vi ser ett ökat engagemang från både befintliga och nya investerare. Detta ser vi som ett stöd för den valda strategiska riktningen och de investeringar som nu genomförs.

Framtidsfokus

Binero har ett tydligt fokus framåt dvs. att fortsätta förbättra lönsamheten och skapa grund för framtida tillväxt. Prioriteringen ligger fortsatt på försäljning, intensifierade kundaktiviteter och ökad andel återkommande intäkter, med stöd av en strukturerad och datadriven marknadsplan. Samtidigt fortsätter utvecklingen av både verksamheten och organisation, med målet att bygga ett långsiktigt hållbart och skalbart bolag. Binero ser nu fram emot sommaren och publiceringen av halvårsrapporten i juli. Fram till dess fortsätter strategin att exekveras över hela Norden - från Tromsö i norr till Åbo i öster.

Om Binero Group

Binero Group erbjuder tekniska tjänster för företag och organisationer i Norden.

Binero Group har en stark kundbas och en bred portfölj av tjänster inom tekniska lösningar, avancerade interaktiva informations- och underhållstjänster, molntjänster, drift samt ett miljöcertifierat datacenter. Binero Group har en ambitiös tillväxtstrategi och den utveckling som sker i Sverige och Europa, där efterfrågan på europeiska molntjänster ökar, ger Binero ett utmärkt utgångsläge för tillväxt.



Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market.

Redeye Nordic Growth AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Rydström, CEO Binero Group AB

Telefon: +46 736 60 64 44

E-post: annika.rydstrom@binero.com

binero.com

Denna information är sådan information som Binero Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-04-23 08:00 CEST.