NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte am Mittwochabend seine Schätzungen bis 2028 vor dem Quartalsbericht der Bad Homburger noch an. Für das erste Quartal rechnet er mit einem Wachstum um 4 Prozent. Seine Ergebnisschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028 sinken vor allem wegen höherer Einkaufskosten um bis zu 5 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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