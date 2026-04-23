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WKN: 851676 | ISIN: AT0000728209 | Ticker-Symbol:
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Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
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JOSEF MANNER & COMP AG Chart 1 Jahr
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JOSEF MANNER & COMP AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
23.04.2026 09:33 Uhr
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PTA-News: Josef Manner & Comp. AG: Presseinformation - Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2025

DJ PTA-News: Josef Manner & Comp. AG: Presseinformation - Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Josef Manner & Comp. AG: Presseinformation - Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2025

[ PDF ]

Wien (pta000/23.04.2026/09:00 UTC+2)

PRESSEINFORMATION

Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2025 der Josef Manner & Comp AG

Rohstoffkosten und außerplanmäßige Abschreibung belasten Ergebnis

23.4.2026: Die Josef Manner & Comp AG hat mit heutigem Datum den Jahresfinanzbericht 2025 veröffentlicht (Finanz- und Zwischenberichte | Josef Manner & Comp AG). Das Geschäftsjahr 2025 war trotz eines herausfordernden Marktumfelds hinsichtlich Umsatzentwicklung erfolgreich und von einer weiteren Festigung der Marktposition geprägt. Manner konnte den Umsatz um 5,5% von rund 288 Mio. Euro (2024) auf circa 304 Mio. Euro steigern.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen blieben jedoch insgesamt sehr anspruchsvoll, insbesondere durch anhaltende Inflation, steigende Rohstoffkosten und zunehmende Kaufzurückhaltung. Das Ergebnis ist im Berichtsjahr daher um mehr als 50% von knapp 19 Mio. Euro auf rund 9 Mio. Euro zurückgegangen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf stark gestiegene Rohstoffkosten (+25%) - insbesondere im Bereich Kakao - und eine außerplanmäßige Abschreibung von Anlagen der Haselnussfarm in Aserbaidschan zurückzuführen (4,8 Mio. Euro).

Positiv hervorzuheben ist die weitere Reduktion des Nettoverschuldungsgrades (Gearing) von rund 32% auf 26%. Gleichzeitig verfügt Manner weiterhin über eine solide Eigenkapitalquote von knapp 47%.

Das Marktumfeld 2026 bleibt aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation weiterhin sehr angespannt mit anhaltendem Druck auf Ergebnis und Marge.

Unternehmensdaten

Die 1890 gegründete Josef Manner & Comp. AG ist als Spezialist für Waffeln & Schnitten, Dragees und Schaumwaren die Nummer 1 am österreichischen und deutschen Schnittenmarkt. 2025 erzielte der österreichische Traditionsbetrieb einen Umsatz von 304,3 Mio. Euro. Die Zentrale befindet sich in Wien, die Produktion findet ausschließlich in Österreich statt. Zur Manner Familie gehören neben den berühmten Original Manner Neapolitaner Schnitten mit Haselnusscreme unter anderem auch die Marken Casali mit den beliebten Rum-Kokos Kugeln und Schoko-Bananen, Napoli mit dem Klassiker Dragee Keksi sowie die beliebten Austria Mozartkugeln sowie Ildefonso. Manner Produkte werden weltweit in ca. 40 Ländern vertrieben, eigene Vertriebsbüros sind in Deutschland, Tschechien und Slowenien aktiv. Wie kein anderes österreichisches Unternehmen vereint Manner Wiener Tradition mit modernem Image. Manner mag man eben.

Weitere Informationen

Mag. Karin Steinhart Leitung Unternehmenskommunikation tel: +43-1-48822-3650 mail: k.steinhart@manner.com

Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 A - 1170 Wien www.manner.com

(Ende)

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Aussender:      Josef Manner & Comp. AG 
           Wilhelminenstraße 6 
           1170 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Karin Steinhart 
Tel.:         +43 1 488 22-3650 
E-Mail:        k.steinhart@manner.com 
Website:       josef.manner.com 
ISIN(s):       AT0000728209 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776927600379 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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