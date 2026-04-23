RENK hat im Vorfeld der Q1-2026-Zahlen, die am 6. Mai veröffentlicht werden, einen Pre-Close-Call abgehalten. Auf den ersten Blick wirkt der Umsatz im ersten Quartal schwach, mit unseren Schätzungen von EUR 280 Mio. gegenüber einem Konsens von EUR 304 Mio. sowie einem adj. EBIT von EUR 40 Mio. gegenüber EUR 43 Mio. im Konsens. Die Abweichung ist jedoch auf rund EUR 15 Mio. an timingbedingten Effekten im Bereich M&I Navy zurückzuführen, die in Q2 verschoben werden sollten und keine schwächere zugrunde liegende Nachfrage widerspiegeln. Der Auftragseingang war dagegen sehr stark. Wir schätzen rund EUR 585 Mio. für Q1, was ein Rekordniveau für ein einzelnes Quartal darstellen und deutlich über der beim FY-2025-Call genannten Spanne von EUR 400-500 Mio. liegen würde. Das Jahresziel von EUR 2 Mrd. bleibt damit klar erreichbar. Auch der Free Cashflow dürfte sich verbessern und positiv ausfallen, nach EUR -25 Mio. im Vorjahr. Unserer Ansicht nach müssen die Konsensschätzungen für den Q1-Umsatz nach unten angepasst werden, dies ist jedoch eine reine Timing-Frage und keine Veränderung der fundamentalen Story. Rating HOLD, Kursziel unverändert bei EUR 53,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag





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