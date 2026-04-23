Die Speicher- und Wechselrichteranbieterin Sigenergy Smartek GmbH baut ihre Vertriebsstruktur in Deutschland aus. Künftig sind die Systeme über die Großhändler Redpoint new energy und Sollis GmbH verfügbar. Damit sollen insbesondere Installateure leichteren Zugang zu integrierten Energiesystemen erhalten. Neue Vertriebspartnerschaften stärken MarktzugangDer Anbieter Sigenergy erweitert seine Marktpräsenz in Deutschland durch die Kooperation mit zwei etablierten Distributionspartnern. Über die neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver