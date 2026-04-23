Von Emanuele Del Monte, Portfolio Manager bei Eurizon In den letzten Jahren haben sich die Fundamentaldaten vieler Schwellenländer deutlich verbessert. Solidere Aussenbilanzen, höhere Devisenreserven und eine weiterhin vorsichtige Geldpolitik stützen die makroökonomische Stabilität. Insbesondere Rohstoffexporteure profitieren von stabilen Terms of Trade, während ausgewählte Technologie- und Energieexporteure in Asien Wachstumstreiber bleiben. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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