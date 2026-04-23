EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Schaeffler erhält Sustainability Award im Bereich Automotive mit E-Axle Repair Tool



23.04.2026 / 10:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Schaeffler erhält Sustainability Award im Bereich Automotive mit E-Axle Repair Tool Auszeichnung durch ATZ/MTZ-Gruppe und Arthur D. Little in der Kategorie "Mobility Concepts: Business Models"

Reparieren statt ersetzen: Nachhaltige und wirtschaftliche E-Motoren-Instandsetzung

Verbindung von Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und technischer Präzision

Konkreter Beitrag zu Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft Herzogenaurach | 23. April 2026 | Schaeffler ist Preisträger des Sustainability Awards in Automotive 2026, der am 19. Mai 2026 zum sechsten Mal vergeben wird. Die ATZ/MTZ-Gruppe und die Unternehmensberatung Arthur D. Little prämieren damit Unternehmen, die mit nachhaltigen Lösungen in herausragender Art zu den UN Sustainable Development Goals (SDG) beitragen. Die Schaeffler Gruppe wird für ihr Schaeffler E-Axle Repair Tool in der Kategorie "Mobility Concepts: Business Models" ausgezeichnet. Mit dem Tool lassen sich E-Motoren fachgerecht reparieren und instandsetzen - statt sie vollständig zu ersetzen. Die Lösung verbindet Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und technische Präzision und schafft damit neue Möglichkeiten für Werkstätten sowie Fahrzeughalter. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagt: "Wir freuen uns sehr über diese wichtige Auszeichnung. Sie ist eine Bestätigung für unsere Bemühungen, Bewegung mit klimafreundlichen Produkten und innovativen Reparaturlösungen nachhaltig zu gestalten. Ein großes Dankeschön geht an Jens Schüler und sein Team bei Vehicle Lifetime Solutions, das bei Schaeffler zu den Vorreitern im Bereich der Kreislaufwirtschaft gehört." Das Schaeffler E-Axle Repair Tool, ein neues Spezialwerkzeug, ermöglicht eine sichere, kontrollierte und beschädigungsarme Demontage und Montage von E-Motoren, wobei es universell anpassbar für verschiedene E-Motor-Typen ist. Durch die hohe Steifigkeit und mechanische Präzision können unter anderem stark haftende Dichtungen gelöst und Lager eingepresst werden, ohne empfindliche Bauteile zu beeinträchtigen. Presskräfte von bis zu 10.000 Newton unterstützen dabei auch anspruchsvolle Reparaturschritte. Das Schaeffler E-Axle Repair Tool macht somit E-Mobilität nachhaltiger, wirtschaftlicher und reparierbar. Ein wesentlicher Vorteil der Lösung liegt in der Ressourcenschonung: Die Wiederaufbereitung von E-Motoren kann den CO2-Fußabdruck im Vergleich zur Serienlösung deutlich reduzieren. Damit leistet diese innovative Lösung einen konkreten Beitrag zu Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. "Wir verstehen Nachhaltigkeit nicht als Add-on, sondern als integralen Bestandteil zukunftsfähiger Geschäftsmodelle. Das E-Axle Repair Tool verdeutlicht unseren Anspruch, technologische Innovation mit messbarem ökologischem Nutzen und klarem wirtschaftlichem Mehrwert zu verbinden - und damit Reparaturfähigkeit, Kreislaufwirtschaft und langfristige Zukunftsfähigkeit in der E-Mobilität zu stärken", sagt Jens Schüler, Vorstand Vehicle Lifetime Solutions der Schaeffler AG. Als Teil des Portfolios von Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions unterstützt das E-Axle Repair Tool ein reparaturfokussiertes Aftermarket-Geschäftsmodell, das Kreislaufwirtschaft mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit verbindet. Darüber hinaus eröffnet das Schaeffler E-Axle Repair Tool Werkstätten neue Geschäftsmöglichkeiten im wachsenden Markt der E-Mobilität. Es unterstützt Reparaturbetriebe dabei, sich auf die Instandsetzung von Elektromotoren zu spezialisieren, und schafft gleichzeitig einen wirtschaftlich attraktiven Ansatz für Fahrzeughalter, die eine kostengünstige Alternative zum vollständigen Austausch suchen. Mit Blick auf die UN Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UN), die zentrale globale Herausforderungen in den Bereichen Ökologie, Gesellschaft und Governance adressieren, zahlt das Schaeffler E-Axle Repair Tool insbesondere auf die Nachhaltigkeitsziele SDG 8, 9, 12 und 13 ein: menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, nachhaltiger Konsum und Produktion sowie Maßnahmen zum Klimaschutz. Schaeffler unterstreicht damit seinen Anspruch, technologische Innovation mit messbarem ökologischem Nutzen zu verbinden. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 20. Internationalen MTZ-Fachtagung Zukunftsantriebe "Elektrische Antriebe und Energiesysteme" am 19. Mai 2026 in Frankfurt am Main statt. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten. Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach, Deutschland

+49 9132 82 8901

axel.luedeke@schaeffler.com

Heiko Eber

Head of Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach, Deutschland

+49 9132 82 88125

heiko.eber@schaeffler.com

Matthias Herms

Leiter Kommunikation Finanzen, CSR & Nachhaltigkeit

Schaeffler AG, Herzogenaurach

+49 9132 82 37314

matthias.herms@schaeffler.com









23.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News