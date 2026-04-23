Die vom Bundeswirtschaftsministerium eingebrachte EEG-Novelle verschlechtert die Bedingungen für Photovoltaik-Dachanlagen. Stattdessen sollen mehr Solarparks ausgeschrieben werden. Das senkt die Systemkosten, so das Wuppertal-Institut - allerdings nur leicht und auf Kosten der Klimaziele. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich zum Ziel gesetzt, die Systemkosten der Energiewende zu reduzieren. Der jetzt in die Ressortabstimmung eingebrachte Entwurf der EEG-Novelle sieht deshalb vor, bei der Photovoltaik künftig verstärkt Freiflächenanlagen auszuschreiben. Bei Dachanlagen - vor allem kleinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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