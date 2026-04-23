Luzern - Die Mehrheit der Schweizer Firmen hinkt bei Themen wie dem technologischen Wandel hinterher. Vor allem in Sachen KI öffnet sich die Schere der Transformationsfähigkeit laut einer Studie der Hochschule Luzern. Zu diesem Schluss kommt das am Donnerstag veröffentlichte «Business Transformation Survey 2.0» der HSLU. Demnach schätzen über 60 Prozent der befragten Schweizer Unternehmen ihre eigene Transformation als zu langsam ein. Zwar werde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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