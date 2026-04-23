Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V.
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.
Zusammenfassung:
Das vorläufige EBITDA von ad pepper media (APM) im ersten Quartal 2026 lag mit €1,5 Mio. um 12% über unserer Prognose. Die EBITDA-Guidance für 2026 von €6,5 Mio. bis €7,5 Mio. entspricht unserer Schätzung von €7,5 Mio. Auch wenn eine anhaltende Schließung der Straße von Hormus uns im Laufe des Jahres möglicherweise zu einer Senkung unserer Prognose für 2026 veranlassen könnte, bleiben die zugrunde liegenden Ertragstreiber (akquisitionsbedingtes Gewinnwachstum, weitere Übernahmen, Internationalisierung, internes Cross- und Upselling sowie technologiebedingte Kosteneinsparungen) weiterhin bestehen. Die Zahlen für das erste Quartal 2026 beinhalten solute und Checkout Charlie, jedoch nicht die im letzten Jahr veräußerte Tochter ad agents. Sie vermitteln somit ein sehr genaues Bild der neuen ad pepper media Gruppe und ihres plattformbasierten Geschäftsmodells für digitales Performance-Marketing. Nicht umsonst markieren sie das beste erste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 77%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: APM_GR-2026-04-23_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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