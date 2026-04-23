Tesla hat sich nach seinem mageren Jahr 2025 im ersten Quartal etwas Luft verschafft. Umsatz und Absatzzahlen liegen wieder über dem Krisenquartal vor einem Jahr. Viel übrig bleibt unterm Strich aber trotzdem nicht: Teslas Gewinn dümpelt deutlich unter der 500-Millionen-Dollar-Marke. Nach der Abschaffung der Steuergutschrift in den USA, die erst zu vorgezogenen und dann zu ausbleibenden Verkäufen in Q3 und Q4 2025 gesorgt hat, und nach Verblassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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