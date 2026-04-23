© Foto: SOPA Images - Sipa USAQuantumScape liefert mehrere Kurstreiber auf einmal: weniger Verlust, 904 Millionen US-Dollar in der Kasse, neue Partner und Fantasie durch KI-Rechenzentren. Die Aktie springt nach Börsenschluss zweistellig nach oben. Der Feststoffbatterie-Spezialist hat im 1. Quartal die Erwartungen beim Ergebnis je Aktie übertroffen. Der Verlust je Aktie lag bei 0,16 US-Dollar und fiel damit klar besser aus als die 0,21 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Auch beim operativen Bild gab es ein Signal in die richtige Richtung: Das EBITDA-Minus verringerte sich auf 63,2 Millionen US-Dollar, der Nettoverlust lag bei 100,8 Millionen US-Dollar. Noch wichtiger für viele Anleger: QuantumScape saß zum Quartalsende auf …Den vollständigen Artikel lesen
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