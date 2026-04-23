Zürich - Das Sprachdialogsystem der Spitch AG etabliert sich zunehmend als Standardlösung im genossenschaftlichen Bankensektor. Seit 2021 haben sich über 20 deutsche Volksbanken für den Einsatz dieser Technologie entschieden. Besonders dynamisch entwickelt sich die Nachfrage im aktuellen Geschäftsjahr 2025/26, in dem allein elf neue Institute hinzugekommen sind. Namentlich werden folgende genossenschaftlichen Institute genannt: BBBank, Leipziger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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