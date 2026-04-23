Die POET Technologies-Aktie hob diese Woche ab wie eine Rakete. Seit Montag schoss der Kurs des Technologieunternehmens um +75% in die Höhe. Was steckt hinter dem Raketenstart von POET und sollten Anleger jetzt noch auf sie aufspringen? Das macht POET Da POET Technologies den wenigsten Anlegern in Deutschland ein Begriff sein dürfte, hier ein paar einleitende Worte zur Geschäftstätigkeit des Tech-Unternehmens. POET ist ein Design- und Entwicklungsunternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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