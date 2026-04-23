Die Aktie der Deutsche Telekom steht aktuell weiter unter Druck und notiert derzeit bei rund 27 €. Damit nähert sich der Kurs zunehmend einem wichtigen Unterstützungsbereich im Bereich von 26 €. Genau dieser Bereich dürfte jetzt entscheidend werden. Deutsche Telekom-Kurs: Hält die Unterstützung oder droht mehr? Vom Hoch im Bereich von rund 34 € hat die Aktie inzwischen deutlich korrigiert. Insgesamt entspricht das einem Rückgang von rund -20%. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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