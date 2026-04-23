FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 375 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'EW' - BARCLAYS STARTS CALEDONIA INVESTMENT WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 420 PENCE - BARCLAYS STARTS RIT CAPITAL PARTNERS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 2660 PENCE - BERENBERG CUTS BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 270 (335) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 290 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 575 (785) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS ENTAIN TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 700 (870) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 235 (225) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 185 (160) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5600 (6000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 555 (495) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13070 (13010) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 345 (340) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES CRODA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3500 (3000) PENCE - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 2250 (1640) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 700 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BP PRICE TARGET TO 600 (445) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2050 (2240) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 990 (1050) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 186 (180) PENCE - 'SELL'
- BERENBERG CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 580 (665) PENCE - 'HOLD'
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