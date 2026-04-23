Die Wolfsburger Ladeinfrastruktur- und Photovoltaikanbieterin CUBOS übernimmt die Elektromobilitätsmarke ChargeOne. Mit rund 3.500 zusätzlichen Ladepunkten wächst das Portfolio auf über 7.000 Ladepunkte. Die Integration stärkt insbesondere die Marktpräsenz in Süddeutschland und sichert Arbeitsplätze. Ausbau der Ladeinfrastruktur und Stärkung regionaler PräsenzDie CUBOS Holding baut ihre Position im deutschen Markt für Ladeinfrastruktur durch die Übernahme von ChargeOne aus. Das bisher zur heinemann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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