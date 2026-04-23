Unterföhring (ots) -Start frei für die DTM 2026. Am Wochenende startet die populäre Rennserie in die neue Saison. ProSieben überträgt auch in diesem Jahr alle DTM-Rennen live. Zum Auftakt berichtet das "ran racing"-Team am Samstag, 25. April, und Sonntag, 26. April, ab 13:00 Uhr live vom Red Bull Ring in Österreich. Joyn zeigt zusätzlich alle DTM-Sessions inklusive freien Trainings und Qualifyings live. Andrea Kaiser und Matthias Killing moderieren die Übertragungen. Dazu die neue Stimme der DTM am "ran"-Mikro: Tobias Schimon kommentiert ab dieser Saison alle Rennen auf ProSieben."Die DTM startet auf der schnellsten Strecke des Kalenders in Spielberg. Das verspricht Rad-an-Rad-Duelle, Kontaktsport und beste Rennaction", freut sich Kommentator Tobias Schimon auf den Saisonstart. "Drei ehemalige Champions am Start. Fahrer, die nach letztem Jahr noch eine Rechnung offen haben. Und das Potenzial, dass wir nahezu 21 Titelanwärter haben, allen voran Comebacker Kelvin van der Linde. Und auch der ehemalige Formel-1-Star Timo Glock ist wieder dabei. Motorsportherz, was willst du mehr?"Hochkarätige DTM-Experten komplettieren das "ran racing"-Team. Den Saisonauftakt begleitet Ex-Champion Maximilian Götz. David Schumacher und der ehemalige DTM-Meister Mike Rockenfeller sind ebenfalls im Einsatz.Aston Martin, BMW, Ford, Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini und McLaren gehen in der neuen DTM-Saison an den Start. 16 Rennen an acht Wochenenden stehen 2026 auf dem Rennkalender. 21 Piloten aus elf Nationen fahren um die Meisterschaft.20 Stunden PS-Power live auf Joyn. Alle Motorsport-Fans können an jedem Rennwochenende zusätzlich die Sessions aller Serien, u.a. das ADAC GT Masters und ADAC GT4 Germany, im Live-Stream auf Joyn verfolgen. Außerdem auf ProSieben: der Porsche Carrera Cup Deutschland."ran racing: DTM 2026" am Samstag und Sonntag, 25. und 26. April, jeweils ab 13:00 Uhr live auf ProSieben und JoynPressekontakt:Michael UlichCommunications Sportphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: Michael.Ulich@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6261140