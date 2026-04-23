Intershop startete 2026 hinsichtlich der Profitabilität stabil. Trotz eines Umsatzrückgangs von 13 % lag das EBIT leicht positiv, da die Kosten diszipliniert gesenkt wurden und ein langjähriges Serviceprojekt abgeschlossen wurde. Der Cloud-Auftragseingang stieg um 8%, der Cloud-Umsatz wuchs um 3%, und die Liquidität verbesserte sich erheblich. Der Net New ARR steht weiterhin unter Druck durch den Verlust eines großen Kunden und anhaltend verlängerte Verkaufszyklen, die sich negativ im Neugeschäft bemerkbar blieben. Dennoch wurde Ausblick für das Gesamtjahr in allen Punkten bestätigt. Strategisch treibt das Unternehmen seine Agentic-AI B2B-Commerce-Plattform mit neuen Co-Piloten, einem visuellen Produktfinder und einem vereinfachten KI-Preismodell voran. Der Fortschritt ist schrittweise, aber geht in die richtige Richtung. KAUFEN, Kursziel EUR 1,80. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/intershop-communications-ag
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