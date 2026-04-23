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XTB
23.04.2026 11:35 Uhr
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Tesla Aktie im Fokus: Starke Gewinne, steigende Kosten - Jetzt Aktien kaufen?

Die Tesla Aktie bleibt einer der meistdiskutierten Werte am Markt. Trotz eines schwierigen Marktumfelds und wachsender Konkurrenz konnte der Elektroautohersteller zuletzt bessere Gewinne als erwartet liefern.

Gleichzeitig sorgen steigende Investitionen und zunehmender Wettbewerbsdruck für Unsicherheit bei Anlegern.

Damit stellt sich die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Tesla Aktien zu kaufen - oder überwiegen die Risiken?

Vollständigen Artikel weiterlesen

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