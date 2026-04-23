Baywa re hat die 4,5-Megawatt-Anlage in Biessenhofen gebaut. Die Module sind zwei Meter hoch aufgeständert, so dass Kühe und Kälber darunter Schatten finden. Den erzeugten Solarstrom nutzt Investor Nestlé in seinem benachbarten Werk. Nestlé produziert in seinem Werk in Biessenhofen im Allgäu Lebensmittel für Säuglinge. Direkt daneben hält Bio-Landwirt Gerhard Metz Kühe und Kälber. Eine neue Agri-Photovoltaik-Anlage schlägt nun eine Brücke: Die Tiere von Metz bekommen auf der Fläche Auslauf und Futter, Nestlé nutzt den erzeugten Solarstrom vollständig für seine Produktion. Die 4,5-Megawatt-Anlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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