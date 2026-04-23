Unter iOS gab es seit geraumer Zeit einen Bug, durch den eure Nachrichten unter Umständen von Dritten gelesen werden konnten. Jetzt hat Apple ein Update veröffentlicht, das dieses Problem beheben soll. Ab sofort steht ein neues Update für iPhones und iPads bereit. iOS 26.4.2 ist für alle Apple-Smartphones seit dem iPhone 11 gedacht, während die iPadOS-Variante für alle Geräte ab dem iPad Pro der dritten Generation verfügbar ist. In den Release-Notes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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