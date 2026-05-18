Apple Intelligence ist Fachleuten zufolge ChatGPT, Claude & Co. weit unterlegen. Dank Google-Gemini-Hilfe soll sich das im Herbst mit iOS 27 ändern. Apple plant eine besondere Marketingstrategie: Der iPhone-Konzern will voll auf KI-Datenschutz setzen. Mit iOS 27 im Herbst sollen Siri und Apple Intelligence deutlich smarter werden. Zentrales Element dabei soll der Datenschutz sein, heißt es in einem Bloomberg-Bericht vom Wochenende. Das neue System ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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