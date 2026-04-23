© Foto: Pau Venteo/AP/dpaAls Steve Jobs 2007 das erste Smartphone mit Apple herausgebrachte, lag der Marktanteil von Nokia noch bei 40 Prozent. Das Unternehmen will diesmal nicht die Zeichen der Zeit verpassen.Es gab es den ersten Tiefschlag, als man aus der Dotcom-Blase flog und den zweiten, als das iPhone die Märkte im Sturm eroberte. Dass das Unternehmen trotz massiver strategischer Fehlentscheidungen noch am Leben ist, zeugt wiederum von mutmaßlich richtigen Entscheidungen. Vorangegangen waren bei Nokia eine Reihe von Mißbverständnissen. Man hatte zwar die Entwicklung des Smartphones gesehen. Aber vielleicht überlegte man: "Zu viel Schnickschnack, wozu braucht man das alles zum Telefonieren und Nachrichten …Den vollständigen Artikel lesen
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