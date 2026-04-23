Die Nokia-Aktie ist seit geraumer Zeit nicht mehr zu bremsen. Mit einem Kurssprung von über +13% ist der finnische Netzwerkausrüster am Donnerstagmorgen nicht nur einsamer Spitzenreiter im EuroStoxx 600-Index, sondern setzt auch seine Kursrallye eindrucksvoll fort. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat sich der Aktienkurs von Nokia verdoppelt und notiert auf einem neuen 15-Jahreshoch. Was treibt die Nokia-Aktie unaufhörlich nach oben und gibt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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