

WASHINGTON (dpa-AFX) - Snap-On Inc. (SNA) released earnings for its first quarter that Increased, from last year



The company's earnings totaled $247.0 million, or $4.69 per share. This compares with $240.5 million, or $4.51 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 5.3% to $1.20 billion from $1.14 billion last year.



Snap-On Inc. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $247.0 Mln. vs. $240.5 Mln. last year. -EPS: $4.69 vs. $4.51 last year. -Revenue: $1.20 Bln vs. $1.14 Bln last year.



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