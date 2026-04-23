Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nachgegeben. Sie reagierten damit auf die anhaltend hohen Ölpreise und die unklare Lage im Iran-Konflikt. «Die ohnehin fragile diplomatische Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ist erneut ins Stocken geraten», so Marktanalyst Timo Emden von Emden Research «Anleger schwanken zwischen der Hoffnung auf einen kurzfristigen diplomatischen Durchbruch und der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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