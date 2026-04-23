Nach einer mehrmonatigen Talfahrt hat die Tesla-Aktie zuletzt wieder kräftig zulegen können. Seit dem 09. April ging es für den Nasdaq-Titel in der Spitze um fast +20% hinauf. Nun hat der E-Autopionier Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Treiben diese den Kurs weiter nach oben oder geht es jetzt wieder abwärts? Zahlen besser als erwartet, aber... Tesla liefert - und verunsichert zugleich. Während der Elektroautobauer im ersten Quartal 2026 stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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