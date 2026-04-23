Der Referentenentwurf zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verschlechtert die Rahmenbedingungen für Dach-Photovoltaik deutlich. Fachleute vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie warnen vor einem Einbruch im Segment der Gebäudeanlagen und Risiken für die Klimaziele. Der Entwurf setzt stattdessen stärker auf den Ausbau von Freiflächenanlagen. Dach-Solar durch EEG-Novelle 2026 unter DruckDach-Solaranlagen stellten in den vergangenen Jahren rund die Hälfte des Photovoltaik-Zubaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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