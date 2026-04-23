Im Nachklang zum Solarthemen-Artikel vom 10. April zum potenziellen Wärmepumpen-Boom bestätigt die Stiebel Eltron GmbH'ˆ&'ˆCo. KG den Aufwärtstrend. "Auch unsere eigenen Wärmepumpenverkäufe spiegeln den Trend wider", berichtet Henning Schulz, der Leiter der Unternehmenskommunikation bei Stiebel Eltron: "Die Verkaufszahlen steigen weiterhin an, wir bauen unsere Produktionskapazitäten insbesondere am Stammsitz in Holzminden, wo die Luft-Wasser-Wärmepumpen gefertigt werden, kontinuierlich weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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