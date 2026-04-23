© Foto: Boris Roessler/dpaLockheed Martin legt überraschen schlechte Zahlen vor. Was das für die Aktie des Rüstungsherstellers bedeutet ...Lockheed Martin, der größte US-amerikanische Rüstungskonzern meldete am Donnerstag seine Geschäftergebnisse. Die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn wurden dabei verfehlt. Der Umsatz im ersten Quartal betrug 18,02 Milliarden US-Dollar und lag damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals von 17,96 Milliarden US-Dollar. Er lag unter der Konsensschätzung der Analysten von 18,25 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn sank auf 1,49 Milliarden US-Dollar bzw. 6,44 US-Dollar je Aktie, gegenüber 1,71 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 7,28 US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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