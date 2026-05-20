Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Exportbeschränkungen und explodierende Rohstoffpreise - die veränderte geopolitische Verfügbarkeit von strategischen Metallen stellt die westliche Verteidigungsindustrie vor Herausforderungen. War die Rohstoffbeschaffung über Jahrzehnte hinweg eine reine Logistikaufgabe im Rahmen einer funktionierenden Globalisierung, bestimmt heute der sichere Zugang zu konfliktfreien Vorkommen über die Wehrfähigkeit westlicher Staaten. Die Tragweite dieses Strukturwandels zeigt sich besonders beim Element Antimon, einer unverzichtbaren Schlüsselkomponente für zivile Technologien und die Rüstung. Da die Vereinigten Staaten über keine eigene heimische Antimonförderung verfügen, ist der Aufbau neuer Minenprojekte in stabilen, nordamerikanischen Jurisdiktionen von höchster Relevanz. In diesem Marktumfeld rückt das kanadische Bergbauunternehmen Antimony Resources in den Fokus globaler Rüstungs- und Rohstoffkonzerne.Den vollständigen Artikel lesen ...
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