Der Dax kommt nicht in Schwung. Der deutsche Leitindex verpasste es in den letzten Tagen, sich entscheidend von den 24.000 Punkten abzusetzen. Aktuell ringt er um Stabilität. Kurzfristig muss es darum gehen, einen Rücksetzer unter die 24.000 Punkte zu vermeiden.Die von zahlreichen Unsicherheiten geprägte Lage im Nahen und Mittleren Osten wirkt sich belastend auf die Aktienindizes aus. Die Ölpreise haben wieder Oberwasser. So hat Brent Öl die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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