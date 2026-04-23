VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 23. APRIL 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. ("Hi-View" oder das "Unternehmen") (CSE: GXLD; OTCQB: HVWRF; FWB: B630) gibt bekannt, dass es Windfall Geotek Inc. ("Windfall Geotek"), einen führenden Anbieter von KI-gestützten Statistik- und Informationsberatungsdienstleistungen für die Bergbaubranche, beauftragt hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird Windfall Geotek seine eigene KI- oder auf künstlicher Intelligenz basierende Zielermittlungstechnologie auf den kürzlich digitalisierten Datenraum von Hi-View und das äußerst vielversprechende Portfolio an Kupfer-Gold-Claims anwenden.

Hi-View nutzt diese hochmoderne KI-Zielermittlungstechnologie, um schnell weitere vorrangige Kupfer-Gold-Porphyrziele für das bevorstehende Arbeitsprogramm 2026 zu identifizieren, das die bis dato umfassendsten Explorationsarbeiten beinhalten wird. Mit über 10.000 digitalisierten Proben, mehreren Kilometern umfassenden IP-Daten (induzierte Polarisation) und kürzlich entdeckten historischen Bohrprotokollen, die nun zusammengestellt und georeferenziert wurden, hat Hi-View einen der größten historischen Datensätze im Kupfer-Gold-Distrikt Toodoggone zusammengestellt. Dieser umfangreiche Datensatz wird es dem Unternehmen in Kombination mit der KI-Zielermittlungstechnologie ermöglichen, Probenahme- und Bohrziele zu identifizieren, wobei in den nächsten fünf Jahren 45 vollständig genehmigte Bohrplattformen und 100 Linienkilometer an zusätzlichen genehmigten IP-Untersuchungen zur Verfügung stehen.

Die KI von Windfall Geotek in Kombination mit dem neuen Datenraum von Hi-View wird in der Lage sein, Daten im Wert von mehr als 10 Millionen CAD zu den heutigen Kosten zu analysieren. Diese Datensammlung umfasst insgesamt 60 Bohrlöcher, einschließlich jener innerhalb der Grenzen des Unternehmens und im Umfeld, sowie 2.084 Bohrproben. Von den 60 Bohrlöchern waren 29 Bohransatzpunkte bereits digitalisiert und erforderten keine Nachbearbeitung, während die restlichen 31 neu digitalisiert wurden.

Nader Mostaghimi, VP of Exploration von Hi-View, sagte: "Die Integration künstlicher Intelligenz in den Ablauf unserer Explorationsarbeiten stellt einen bedeutsamen Fortschritt bei der Bewertung und Priorisierung von Zielen im gesamten Toodoggone-Portfolio dar. Durch die Kombination eines umfassenden, qualitativ hochwertigen Datensatzes mit moderner KI-gestützter Analyse verbessern wir unsere Fähigkeit, Mineralisierungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit effizient und mit größerer Sicherheit zu identifizieren. Windfall Geotek kann eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von feldvalidierten Zielen weltweit vorweisen und wir gehen davon aus, dass dieser Prozess hochwertige, umsetzbare Bohrziele in unserem gesamten Portfolio generieren wird."

Die Zusammenarbeit ist als zweistufiger Ansatz strukturiert, beginnend mit der Erfassung und Digitalisierung aller relevanten Explorationsdaten, gefolgt von der Anwendung des KI-Systems von Windfall Geotek zur Generierung von Bohrzielen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 24.000 ha des Toodoggone-Portfolios. Diese Methodik stellt sicher, dass die KI-Analyse auf einem umfassenden, validierten Datensatz basiert, wodurch die Qualität und Zuverlässigkeit der Explorationsergebnisse maximiert wird.

Abbildung 1: Regionale Karte von Hi-View Resources

Phase 1 - Datenerfassung und -aufbereitung (abgeschlossen)

Windfall Geotek hat die Erfassung, Zusammenstellung und Digitalisierung aller relevanten historischen Explorationsdaten für das Projekt Toodoggone bereits abgeschlossen. Dies beinhaltete geophysikalische Untersuchungsdaten, digitale Bohrdaten, Gesteinsprobendaten von der Oberfläche, geochemische Untersuchungsdaten, geologische Daten, topografische Modelle sowie technische geologische Berichte, einschließlich des Berichts gemäß NI 43-101. Phase 1 sollte bis 7. März 2026 abgeschlossen werden und wurde nun als abgeschlossen bestätigt.

Phase 2 - KI-Verarbeitung und Lieferung

Alle Daten werden zusammengeführt und über das eigene KI-System von Windfall Geotek verarbeitet, um metallspezifische Mineralexplorationsziele mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren. Diese Phase wird voraussichtlich 10 bis 14 Werktage in Anspruch nehmen. Nach dem Abschluss der Arbeiten wird Windfall Geotek Hi-View Resources einen zusammenfassenden technischen Bericht über die Methodik und die Ergebnisse sowie eine digitalisierte, georeferenzierte Karte im ArcMap- und/oder Geosoft-Format liefern, in der die Gebiete mit dem höchsten Mineralisierungspotenzial angegeben sind. Die endgültigen Ergebnisse für alle drei Mineralsignaturen werden innerhalb von zwei Wochen nach Projektbeginn geliefert, wobei während des gesamten Zeitraums wöchentliche Fortschrittsberichte per E-Mail bereitgestellt werden.

Abbildung 2: Analysegebiet von Windfall Geotek für die Toodoggone-Projekte

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Assets im Portfolio gehören die Konzessionsgebiete Nub und Saunders, während die Northern Claims und Harmon Peak weiterhin Gegenstand von Optionsvereinbarungen sind. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

"R. Nick Horsley"

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 377-8994

Website: www. hiviewresources.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das Incentive-Programm und die erwartete Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

WIR BERUFEN UNS AUF DIE SAFE-HARBOUR-BESTIMMUNGEN

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