Bern - Die Schweizer Hotellerie erwartet wegen des Krieges im Nahen Osten eine schwierige Sommersaison. Stornierungen, rückläufige Neubuchungen und ein zunehmend kurzfristiges Buchungsverhalten sind seit Wochen ein Thema. Die Aussichten seien entsprechend «deutlich getrübt», schreibt der Verband HotellerieSuisse in einer Mitteilung vom Donnerstag. Gemäss einer Befragung bei seinen Mitgliedern zum Ende der Wintersaison berichtet über die Hälfte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab