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Medartis-Aktionär:innen stimmen den Vorschlägen des Verwaltungsrats an der GV 2026 mit starker Unterstützung zu



23.04.2026 / 15:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Starke Beteiligung mit 77,4% des gültig vertretenen Aktienkapitals Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden mit grosser Mehrheit angenommen Yang Xu wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt (Finanz- und Prüfungsausschuss) Basel, 23. April 2026: Die Aktionär:innen der Medartis Holding AG (SIX: MED) haben heute alle Sachanträge des Verwaltungsrats mit deutlichen Mehrheiten von über 90,9% angenommen. Sieben Mitglieder des Verwaltungsrats stellten sich zur Wiederwahl und wurden mit jeweils mehr als 93,8% der vertretenen Stimmen klar bestätigt. Yang Xu wurde mit 99,7% Zustimmung als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt und tritt dem Finanz- und Prüfungsausschuss bei. Die Generalversammlung verzeichnete eine bedeutende Aktionärsbeteiligung, wobei 10'545'669 Aktien direkt oder indirekt vertreten waren, was 77,4% des gesamten Aktienkapitals entspricht. Die Aktionär:innen erteilten den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung für ihre Tätigkeit während der Amtsperiode 2025. In separaten Abstimmungen genehmigten die Aktionär:innen die vorgeschlagene maximale Gesamtvergütung sowohl für den Verwaltungsrat als auch für die Geschäftsleitung, einschliesslich der fixen und variablen Bestandteile. Der Lagebericht und der Jahresabschluss 2025 wurden fast einstimmig (99,99%) genehmigt, während der Vergütungsbericht in einer Konsultativabstimmung mit 91,0% angenommen wurde. Darüber hinaus erhielt der Nachhaltigkeitsbericht eine starke Zustimmung (99,2%), was das Engagement von Medartis für transparente ESG-Praktiken bestätigt. Der Verwaltungsratsvorsitzende Marco Gadola wird weiterhin an der Spitze des Verwaltungsrats stehen. Jennifer Dean hat nach zwei Jahren bei Medartis beschlossen, sich nicht zur Wiederwahl zur Verfügung zu stellen. Yang Xu wurde als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt und tritt dem Finanz- und Prüfungsausschuss bei. Die Versammlung bestätigte ausserdem Damien Tappy und Marco Gadola als Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses (HRCC), wodurch die Kontinuität in diesem Bereich gewährleistet wird. Ab der heutigen Generalversammlung besteht der Medartis Verwaltungsrat (VR) aus den folgenden Mitgliedern: NAME FUNKTION KOMITEE-MITGLIEDSCHAFT ERSTWAHL GEWÄHLT BIS Marco Gadola VR-Präsident Mitglied HRCC 2020 2027 Dr. h.c. Thomas Straumann Stv. VR-Präsident Mitglied SIC 1998 2027 Willi Miesch Mitglied des VR Vorsitz SIC 2010 2027 Damien Tappy Mitglied des VR Vorsitz HRCC / Mitglied SIC 2018 2027 Nadia Tarolli Schmidt Mitglied des VR Vorsitz FAC 2022 2027 Ciro Roemer Mitglied des VR Mitglied SIC 2022 2027 Martha Shadan Mitglied des VR Mitglied FAC 2024 2027 Yang Xu Mitglied des VR Mitglied FAC 2026 2027

HRCC = Personal- und Vergütungsausschuss | SIC = Strategie- und Innovationsausschuss | FAC = Finanz- und Prüfungsausschuss Dem Antrag des Verwaltungsrats folgend, bestätigten die Generalversammlung die Wiederwahl der Neovius AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin und der Ernst & Young AG als Revisionsstelle. Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse der Generalversammlung 2026 finden Sie unter diesem Link . Medartis bestätigte zudem die folgenden Termine für ihren Investoren- und Unternehmenskalender. Am 4. Juni 2026 wird Medartis in Basel eine Investorenveranstaltung veranstalten, die am Rande des FESSH-Kongresses für Handchirurgie stattfindet. Die Veranstaltung steht institutionellen Investoren offen und bietet die Gelegenheit zum Austausch mit der Unternehmensleitung. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 werden am 18. August 2026 veröffentlicht, gefolgt von der üblichen Analysten- und Medienkonferenz. Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für den 22. April 2027 am Firmensitz in Basel angesetzt. Datum Event 4. Juni 2026 Investor Visitor Day, Basel (FESSH Congress) 18. August 2026 Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2026 22. April 2027 Generalversammlung, Basel

Für weitere Informationen: Medartis Holding AG, Hochbergerstrasse 60E, CH-4057 Basel Investor Relations: investor.relations@medartis.com , +41 61 633 37 36 Corporate Communications: corporate.communication@medartis.com , +41 61 633 37 34 Über Medartis Die Medartis Group wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Sie ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenbrüchen und den Gelenkersatz für die oberen und unteren Extremitäten sowie für den kranio-maxillofazialen Bereich. Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Brasilien und Frankreich. Medartis beschäftigt rund 1'400 Mitarbeiter in 12 Ländern und vertreibt seine Produkte in über 60 Ländern weltweit. Medartis hat es sich zum Ziel gesetzt, Chirurgen und OP-Personal mit den innovativsten Implantaten und Instrumenten sowie einem erstklassigen Service zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.medartis.com . Haftungsausschluss Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Medartis Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen und Einschätzungen oder Absichten in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser*innen sollten sich daher nicht auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen, Einschätzungen oder Absichten zu aktualisieren. Darüber hinaus geben weder das Unternehmen noch seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Anwälte oder Berater noch irgendeine andere Person eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder der gegebenen oder implizierten Ansichten, und dementsprechend sollte man sich nicht auf diese verlassen. Adresse: Medartis Holding AG

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