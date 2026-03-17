Basel - Medartis ist im Geschäftsjahr 2025 trotz Wechselkursbelastungen und Zöllen wie geplant gewachsen. Für das bereits laufende 2026 stellt das Orthopädieunternehmen weiteres Wachstum in Aussicht. Den Kernumsatz für 2025 beziffert Medartis laut einer Mitteilung vom Dienstag auf 266 Millionen Franken. Dies entspricht einem organischen Plus von 15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zu konstanten Währungen hätte das Plus bei 25,6 Prozent gelegen. Seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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